Белоусов открыл бюст адмиралу Ушакову в День ВМФ

В Санкт-Петербурге, на территории адмиралтейства, министр обороны России Андрей Белоусов открыл бюст великому русскому флотоводцу адмиралу Федору Ушакову. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны .

Министр подчеркнул, что адмирал Ушаков внес значительный вклад в защиту российских интересов, развитие морского флота и повысил международное влияние. Также он был выдающимся наставником и искренне заботился о своих подчиненных.

«Открывая бюст адмирала Ушакова, мы закладываем аллею морской славы в сквере Главного Адмиралтейства», — сказал Белоусов.

В конце церемонии глава военного ведомства вручил госнаграды военнослужащим ВМФ, которые проявили себя на СВО. Их удостоили ордена Александра Невского, медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени и медали Суворова.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин ознакомился с ходом учений Военно-морского флота в Санкт-Петербурге.