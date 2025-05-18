Белоруссия пригласила папу римского Льва XIV с визитом

Спикер нижней палаты парламента Белоруссии Игорь Сергеенко встретился с папой римским Львом XIV и передал приглашение посетить республику. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Сергеенко возглавил белорусскую делегацию на церемонии интронизации нового главы католической церкви, которая прошла в воскресенье. Он отметил, что пастырская миссия Льва XIV важна для всего мира.

По словам спикера, в условиях нестабильности и растущего запроса на справедливость, именно духовные и христианские ценности сближают Ватикан и Белоруссию. Сергеенко пожелал понтифику успехов в служении и крепкого здоровья, а также вручил от имени президента Белоруссии икону Божией Матери «Жировичская».

Ранее новый понтифик Лев XIV получил символы папской власти. Ему вручили золотое кольцо с изображением апостола. Эта церемония символизирует обручение папы с Церковью.