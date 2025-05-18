Новый понтифик Лев XIV получил символы папской власти
Символы верховной власти понтифика — «перстень рыбака» и омофор — вручили папе римскому Льву XIV во время интронизации. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».
Золотое кольцо с изображением апостола понтифику вручил про-префект дикастерии по евангелизации филиппинец Луис Антонио Тагле. Эта церемония символизирует обручение папы с Церковью.
В белый омофор с красными крестами папу облачил кардинал-протодиакон Римско-католической церкви Доминик Мамберти. Неделю назад он же объявил об успешном голосовании кардиналов — участников конклава.
Перед началом ритуала у могилы первого папы Лев XIV проехал на «папамобиле» марки «Мерседес» по площади Святого Петра и близлежащей улице Кончилиационе.
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