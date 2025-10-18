Белгородской и Брянской областям выделили 3,5 млрд рублей на закупку генераторов

Правительство России выделило Минэнерго 3,5 миллиарда рублей для закупки резервных источников энергоснабжения с целью стабилизации ситуации в сфере топливно-энергетического комплекса в Белгородской и Брянской областях. Подписанное премьер-министром распоряжение опубликовали на официальном портале правовой информации.

«Выделить в 2025 году Минэнерго России из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 3,53 миллиарда рублей на оказание разовой финансовой помощи в форме субсидий из федерального бюджета бюджетам Белгородской и Брянской областей», — говорится в документе.

Деньги выделили для покупки 436 резервных генераторов для Белгородской и 738 резервных источников для Брянской области.

В начале октября несколько больниц Белгорода остались без электроэнергии из-за удара ВСУ. Медучреждениям пришлось перейти на резервные генераторы.