Бедным россиянам предложили выдавать сертификаты на продукты

Сегодня 11,9 миллиона россиян живут за чертой бедности, эффективные меры социальной помощи для населения сейчас особенно актуальны. Об этом заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в Telegram-канале .

«Введение продовольственных сертификатов — дополнительная возможность для граждан с доходом ниже регионального прожиточного минимума приобрести базовый набор продуктов питания», — заявил он.

Глава комитета отметил, что деньги не будут «окрашены» для контроля расходования. В перечень необходимых продуктов не войдут алкоголь и сигареты. Речь идет о молоке, яйцах, хлебе и так далее.

По словам Нилова, размер ежемесячной выплаты по предлагаемому продуктовому сертификату составит 30% от величины прожиточного минимума, установленного в регионе.

Подобные социальные программы уже действуют в некоторых субъектах страны, но не все региональные власти имеют бюджетные возможности для их внедрения. Нужно ввести системы продовольственных сертификатов на федеральном уровне, считает Нилов.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил определять россиян с доходом ниже 43 тысяч рублей в категорию бедных. Он отметил, что уровень нищеты в стране втрое выше официальных данных.