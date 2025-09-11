Россиян с доходом до 43 тысяч рублей предложили считать бедными

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил считать бедными всех россиян с доходом ниже 43 тысяч рублей. Документ появился в распоряжении 360.ru.

Руководитель фракции отметил, что уровень бедности в России втрое выше официальных данных, если рассчитывать его по реальному прожиточному минимуму, который составляет не меньше 43-45 тысяч рублей.

«Росстат отчитался о снижении бедности на 1,1% во втором квартале этого года. При этом граница бедности, по которой ведутся эти расчеты, составила 16 863 рубля», — подчеркнул Миронов.

По его словам, треть этих денег уходит на оплату ЖКХ и проезда, остается 300 рублей в день на питание.

«А если человеку понадобились лекарства или новая одежда, обувь — все, кушать уже не надо?» — добавил парламентарий.

Он назвал это гранью выживания. Миронов призвал оценивать уровень бедности по прожиточному минимуму, как это было до 2021 года. Он напомнил, что еще в 2019-м «Справедливая Россия» с экспертами РАН провела расчеты: тогда прожиточный минимум составлял более 31 тысячи рублей. По опросам прошлого года, россияне оценили порог бедности в 43 тысячи рублей. Эта сумма гораздо больше отвечает реалиям, чем граница Росстата.

«До конца года мы проведем свое новое исследование, рассчитаем сегодняшний прожиточный минимум. По предварительной оценке, он также составит не менее 43–45 тысяч. Это и будет реальная граница бедности», — сказал Миронов.

Депутат подчеркнул, что признание масштабов проблемы — первый необходимый шаг к ее решению.

Ранее в России предложили обеспечить бесплатное питание в школах и детских садах для всех детей независимо от дохода и места проживания семей.