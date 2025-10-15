«Базарный популизм». Кашеварова встала на защиту уволенного Федорищевым главы района

Журналистка Анастасия Кашеварова резко раскритиковала губернатора Самарской области за хамское увольнение главы Кинельского района Юрия Жидкова. Свою позицию она опубликовала в личном Telegram-канале .

«Уволить, вероятно, справедливо. Уволить на камеру с матюками и толчками — низко и подло. Наигранно и недостойно», — написала Кашеварова.

Она подчеркнула, что действующий губернатор намного моложе уволенного муниципального руководителя.

По словам журналистки, Федорищев продемонстрировал «базарный популизм» вместо реальных дел. Она призвала главу региона любить людей и поступать по справедливости без принижения других.

Кашеварова отметила, что многие чиновники пытаются копировать жесткий стиль президента России Владимира Путина.

«Но вам ой как далеко всем до него. Никогда бы он не позволил себе такого хамства и наигранности», — провела параллель журналистка.

Конфликт произошел во время рабочей поездки Федорищева в Кинельский район. Поводом для увольнения главы района стал камень с поврежденной мемориальной табличкой на месте будущего обелиска ветеранам.

Губернатор счел такое отношение неуважением к памяти героев войны и уволил районного главу с использованием нецензурной лексики. Жидков руководил районом пять лет.