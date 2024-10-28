Бастрыкину продлили срок госслужбы

Путин продлил Бастрыкину срок госслужбы до 27 августа 2025 года

Председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину продлили срок федеральной госслужбы до 27 августа следующего года. Распоряжение об этом подписал президент Владимир Путин.

«Продлить срок федеральной государственной службы до 27 августа 2025 года председателю Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкину Александру Ивановичу», — говорится в тексте документа.

В августе главе СК РФ исполнился 71 год. Президент своим распоряжением продлил ему срок службы сверх предельного возраста.

На минувшей неделе Путин подписал закон о расчете пенсий военным и силовикам. Согласно новому документу, с 1 января следующего года размер денежного довольствия, который учитывается при начислении военной пенсии, сохранят на уровне 89,83%.