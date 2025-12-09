Бастрыкин заявил о бессмысленности «прятать наворованное»

Прятать наворованное бессмысленно, у СК есть много инструментов для борьбы с коррупцией. Такое заявление сделал глава ведомства Александр Бастрыкин в беседе с РБК .

Профилактику коррупции и снижение рисков таких преступлений Бастрыкин назвал одни из основных приоритетов в работе СК. Для отслеживания легализации незаконного имущества у СК имеется целый арсенал современных средств.

«Мы объясняем, что попытки спрятать наворованное бессмысленны, законом предусмотрены механизмы возврата этих средств. Кроме того, так называемые зарубежные партнеры прекрасно понимают природу происхождения этих денег и зачастую активно обращают их в свою пользу», — отметил глава СК.

Он отметил, что технический прогресс предоставляет следствию новые возможности ежегодно, добавил Бастрыкин.

В начале декабря глава ведомства отправил запрос по делу о пятерых судьях Ростова-на-Дону, обвиняемых в коррупции, фальсификации доказательств и препятствию правосудию.