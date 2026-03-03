Бастрыкин предложил ввести полную конфискацию имущества коррупционеров

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил ввести полную конфискацию имущества для осужденных за коррупцию. С такой инициативой он выступил на расширенном заседании коллегии ведомства.

«Полагаю, что пришло время ввести в качестве уголовного наказания для коррупционеров полную конфискацию всего нажитого имущества», — сказал он.

В прошлом году в суд направили 14 200 уголовных дел о коррупционных преступлениях — почти на четверть больше, чем годом ранее. Из них 555 касались преступлений, которые совершили организованные группы и преступные сообщества. Среди обвиняемых 617 человек обладали особым правовым статусом.

Ранее министр экономического развития Максим Решетников предложил установить в Гражданском кодексе предельный срок исковой давности по делам о приватизации — не более десяти лет.