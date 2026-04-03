Бастрыкин поручил оценить действия Дудя после интервью с Капустиным

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин дал указание провести правовую оценку интервью журналиста Юрия Дудя* с Денисом Капустиным**, лидером террористической организации РДК***. Об этом сообщили РИА «Новости» в ведомстве.

Организатор нападения на Брянскую область, главарь признанной террористической организации в интервью, в частности, описал, как они с сообщниками убивали мирных жителей российского региона в марте 2023 года.

«Председатель Следственного комитета России Бастрыкин поручил Главному следственному управлению ведомства изучить опубликованные материалы и дать правовую оценку действиям блогера», — говорится в сообщении.

В ноябре 2025 года суд вынес заочный приговор Юрию Дудю*. Журналиста приговорили к году и десяти месяцам лишения свободы за уклонение от обязанностей иноагента. В феврале 2026 года приговор ужесточили, запретив ему администрировать сайты на три года.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

** Внесен в перечень террористов и экстремистов.

*** Запрещенная в России террористическая организация.

** Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.