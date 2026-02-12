Суд ужесточил приговор Дудю

Дудю на три года запретили администрировать сайты

Журналисту Юрию Дудю* усилили приговор по апелляционному представлению прокуратуры Москвы. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Блогеру на три года запретили администрировать сайты. Жалобу защиты оставили без удовлетворения.

В ноябре 2025 года суд признал журналиста виновным по статье об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Тогда Дудю* назначили наказание в виде одного года и 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Журналиста дважды за календарный год привлекали к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента, после чего завели уголовное дело и объявили в розыск.

В апреле 2022 года Дудя* объявили иноагентом, после чего он покинул Россию и выступил против специальной операции на Украине.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.