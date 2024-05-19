Бастрыкин поручил дать оценку обвинению ГБР Украины Бортникова и Золотова | 360°

Власть 19 мая 2024, 00:53 Бастрыкин поручил дать оценку обвинению ГБР Украины Бортникова и Золотова СК даст правовую оценку заочному обвинению Украиной Бортникова и Золотова РИА «Новости»

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Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин приказал дать правовую оценку заочному предъявлению ГБР Украины обвинениям директору ФСБ РФ Александру Бортникову, главе Росгвардии Виктору Золотову и российским офицерам, сообщили в Telegram-канале Следкома.

В публикации ведомства сказано, что украинское Государственное бюро расследований заочно предъявило обвинения Бортникову, Золотову и 18 высокопоставленным офицерам из России.

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«Следственный комитет в рамках расследования уголовного дела установит конкретных должностных лиц, принявших незаконные решения о привлечении граждан Российской Федерации к ответственности», — написали в СК.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что РФ не признает решения Международного уголовного суда (МУС), который выдал ордера на «арест» российских военачальников. Он отметил, что в МУС проходят разные процессы, которые держат в строжайшем секрете. Россия соответствующим образом относится к подобным решениям.