Банки оставят без иностранных мессенджеров из-за борьбы с мошенниками

Комплекс мер для защиты россиян от телефонных и интернет-мошенников представил на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин. Он подчеркнул что эти изменения внесут в действующее законодательство. Об этом сообщила пресс-служба кабмина .

Новые правила предусматривают обязательную маркировку звонков, чтобы абонент видел на экране, от кого они поступают — от организации, с международного или виртуального номера.

Абоненты российских операторов получат право отказаться от рекламных звонков или получения сообщений, если не давали на это своего согласия.

Государственные службы, операторы связи и банки не смогут использовать иностранные мессенджеры для общения с клиентами. Это пресечет случаи, когда мошенники представляются сотрудниками различных учреждений или структур, втираясь в доверие и обманывая пострадавших.

Кроме того, для выявления и быстрой блокировки номеров, с которых мошенники совершают звонки и рассылки сообщений появится специальная платформа, в которой соберут записи голосов злоумышленников.

«Дополнительные меры позволят применять больше инструментов защиты от рисков в цифровой среде. Будем и дальше делать все необходимое, чтобы люди смогли избежать обмана, сохранить свои сбережения, свою недвижимость», — подчеркнул Михаил Мишустин.

На этой неделе полицейские Самары задержали группу телефонных мошенников, выманивших у местной жительницы 421 миллион рублей. Деньги пострадавшая передавала присланным злоумышленниками курьерам.