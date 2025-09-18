Банки забили тревогу: борьба со спам-звонками ударила по ним

РБК: банки больше не могут связаться с клиентами из-за блокировки спам-звонков

Фото: РИА «Новости»

Борьба со спам-звонками ударила по банкам: теперь они почти в трети случаев не могут дозвониться до клиентов. Об этом сообщил РБК.

Национальный совет финансового рынка обратился к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной и премьеру Михаилу Мишустину с призывом решить проблему.

«На финансовом рынке сложилась фактически предкризисная ситуация, связанная с угрозой практически полной парализации информационного взаимодействия финансовых организаций <… > со своими клиентами», — пишут представители банков.

Они жалуются, что из-за этого зачастую не могут взыскать долги или предупредить о подозрительных транзакциях.

Ранее депутат Госдумы Борис Чернышов призвал ввести обязательную маркировку для звонков от нейросетей.

