Банки забили тревогу: борьба со спам-звонками ударила по ним
РБК: банки больше не могут связаться с клиентами из-за блокировки спам-звонков
Борьба со спам-звонками ударила по банкам: теперь они почти в трети случаев не могут дозвониться до клиентов. Об этом сообщил РБК.
Национальный совет финансового рынка обратился к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной и премьеру Михаилу Мишустину с призывом решить проблему.
«На финансовом рынке сложилась фактически предкризисная ситуация, связанная с угрозой практически полной парализации информационного взаимодействия финансовых организаций <… > со своими клиентами», — пишут представители банков.
Они жалуются, что из-за этого зачастую не могут взыскать долги или предупредить о подозрительных транзакциях.
Ранее депутат Госдумы Борис Чернышов призвал ввести обязательную маркировку для звонков от нейросетей.