Балицкий извинился перед курянами и пояснил критику в адрес региона

Глава Запорожской области Евгений Балицкий опубликовал заявление после резкой реакции на его слова о защите Курской области в 2024 году. В сообщении в Telegram он отметил, что под словом «курчане» имел в виду не жителей, а бывшее руководство региона, подозреваемое в хищении средств, выделенных на создание фортификаций.

«Приношу свои извинения жителям Курской области, которые могли воспринять мои слова на свой счет», — написал глава региона.

По словам Балицкого, речь шла о фигурантах уголовного дела о мошенничестве с бюджетом, выделенным на укрепление границы, что, как он утверждает, способствовало вторжению ВСУ на территорию России.

Балицкий подчеркнул, что жители Курской и Запорожской областей вместе противостояли атаке, а добровольцы длительное время помогали в обороне курской земли.

Ранее во время прямой линии Балицкий заявил, что «в 2023 годы мы все сделали, чтобы отстоять Родину. И мы защитили ее, не чета курчанам». Его высказывание вызвало критику. Губернатор Курской области Александр Хинштейн назвал слова руководителя Запорожской области недопустимыми и оскорбительными по отношению к тем, кто защищал регион, и потребовал извинений. Он напомнил, что в Курской области многие военнослужащие и добровольцы погибли при отражении украинского наступления.

При этом в регионе действительно расследуется дело о хищениях при строительстве оборонительных сооружений. Под стражей — бывший губернатор и чиновники, которым вменяется растрата бюджетных средств, выделенных на укрепление границы.