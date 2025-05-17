Байкал спасут от мусора. Путин объявил бой пластику на озере

Использование неперерабатываемых материалов в природоохранной зоне планируется вводить в несколько этапов. Каким будет первый, не уточнялось.

В том же документе предлагается обязать производителей маркировать такую продукцию предупреждением о возможном вреде для Байкала. Кто оплатит стоимость маркировки, власти пока не пояснили.

Уборкой побережья Байкала занимаются регулярно. Очищать берега приходится не только от пластикового мусора, который обычно оставляют туристы, но и от браконьерских сетей.

В мае 2025 года полиция всего за три дня изъяла из Байкала 44 браконьерские сети.