Байкал спасут от мусора. Путин объявил бой пластику на озере
Власти запланировали запрет на пластиковую посуду у Байкала
Российские власти решили запретить использование пластиковой посуды на Байкале. Соответствующее распоряжение президента Владимира Путина опубликовала пресс-служба Кремля на официальном сайте.
Использование неперерабатываемых материалов в природоохранной зоне планируется вводить в несколько этапов. Каким будет первый, не уточнялось.
В том же документе предлагается обязать производителей маркировать такую продукцию предупреждением о возможном вреде для Байкала. Кто оплатит стоимость маркировки, власти пока не пояснили.
Уборкой побережья Байкала занимаются регулярно. Очищать берега приходится не только от пластикового мусора, который обычно оставляют туристы, но и от браконьерских сетей.
В мае 2025 года полиция всего за три дня изъяла из Байкала 44 браконьерские сети.