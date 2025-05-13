Более 40 браконьерских сетей изъяли из озера Байкал

В Байкало-Ленском заповеднике из озера Байкал изъяли 44 браконьерские сети. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

В полицию на водном транспорте от инспектора метеостанции «Солнечная» поступило сообщение о том, что неизвестные на моторной лодке ставят сети вдоль береговой линии Байкала. С 25 апреля в Байкальском рыбохозяйственном бассейне действует нерестовый заперт на вылов хариуса, линя, щуки, тайменя и сига.

«Для пресечения противоправных действий были созданы две рейдовые группы из числа сотрудников транспортной полиции и работников „Заповедного Прибайкалья“, которые отправились на место происшествия», — рассказали в МВД.

За три дня правоохранители обнаружили и подняли из воды 44 оставленные браконьерами сети разной длины. В 30 из них попалась 241 рыба. Полицейские организовали мероприятия по поиску нарушителей.

В марте правоохранители задержали браконьера, который вел нелегальную охоту в лесах Санкт-Петербурга.