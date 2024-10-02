«Бабушек не надо в блуд вводить». Володин высказался о фиктивных браках с мигрантами

Спикер ГД Володин призвал не вводить бабушек в блуд браками с мигрантами

Фото: РИА «Новости»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил депутатов пресекать вовлечение российских женщин в незаконные схемы с фиктивными браками с мигрантами. Слова председателя ГД привело РИА «Новости».

Так он отреагировал на рассказ депутата Елены Драпеко о знакомом садовнике, который собрался вступить в фиктивный брак в России, имея при этом троих детей в Таджикистане.

«Так что с садовником проведите беседу. Пускай едет к своей семье. Не надо нам таких здесь, чтобы наших женщин дурачили. И женщинам надо объяснять.<…> Вот не знаю там, как согласна, а здесь не нужно, особенно наших бабушек не надо в блуд этот вводить», — заявил Володин на пленарном заседании ГД.

Госдума приняла поправки в миграционной политике. Согласно нововведению, чтобы получить разрешение на временное пребывание, нужно находиться в браке не менее трех лет.

За организацию незаконной миграции будут наказывать конфискацией имущества, такой законопроект в первом чтении приняла Госдума.

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