«Бабушек не надо в блуд вводить». Володин высказался о фиктивных браках с мигрантами

Так он отреагировал на рассказ депутата Елены Драпеко о знакомом садовнике, который собрался вступить в фиктивный брак в России, имея при этом троих детей в Таджикистане.

«Так что с садовником проведите беседу. Пускай едет к своей семье. Не надо нам таких здесь, чтобы наших женщин дурачили. И женщинам надо объяснять.<…> Вот не знаю там, как согласна, а здесь не нужно, особенно наших бабушек не надо в блуд этот вводить», — заявил Володин на пленарном заседании ГД.

Госдума приняла поправки в миграционной политике. Согласно нововведению, чтобы получить разрешение на временное пребывание, нужно находиться в браке не менее трех лет.

За организацию незаконной миграции будут наказывать конфискацией имущества, такой законопроект в первом чтении приняла Госдума.