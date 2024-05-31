Путин предложил тульскому замгубернатора Федорищеву возглавить Самарскую область

Президент Владимир Путин обратился к первому заместителю тульского губернатора Вячеславу Федорищеву с предложением занять пост главы Самарской области. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства напомнил, что Федорищев имеет большой опыт, в том числе он работал в правительстве России и Тулы в разных должностях. Замгубернатора рассказал Путину, что в Москве он раньше курировал два направления: свод и обобщение материалов в рамках исполнения указов, а также работу над стратегическими документами.

«Это и стратегия социально-экономического развития, и иные стратегические документы», — указал Федорищев.

Ранее губернатора Тульской области Алексея Дюмина назначили секретарем Государственного совета. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал эту новость и заявил, что во власти сейчас происходят ротационные процессы.

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