Австрийского дипломата вышлют из Москвы

Одного из австрийских дипломатов признают персоной нон грата в России, он вынужден будет покинуть Москву. Об этом заявила РИА «Новости» официальный представитель МИД Мария Захарова.

Австрия выслала одного из российских дипломатов, он уже покинул Вену. Россиянина обвинили в контактах с сотрудником австрийской нефтегазовой компании, которого уже уволили.

Имя высланного не раскрывается.

«Об ответных мерах австрийской стороне уже объявлено», — сообщила Захарова.

Недавно президент Владимир Путин назначил посла в Австрии Дмитрия Любинского заместителем министра иностранных дел. Нового руководителя дипмиссии пока не назначили.