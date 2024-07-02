В Минюсте произошли кадровые перестановки. Президент России Владимир Путин назначил Елену Ардабьеву статс-секретарем — замминистра юстиции, а Константина Панферова — заместителем министра. Указ опубликовали на сайте правовой информации.

«Назначить: Ардабьеву Елену Анатольевну — статс-секретарем — заместителем министра юстиции Российской Федерации, освободив от занимаемой должности; Панферова Константина Юрьевича — заместителем министра», — поручил глава государства.

Путин подписал указ 2 июля. В этот же день он вступил в силу.

Ардабьеву назначили замминистра юстиции 6 июня 2023 года. До этого она возглавляла департамент экономического законодательства в коллегии Минюста. Панферов имел опыт работы в Главном государственно-правовом управлении, а в 2009 году стал директором правового департамента правительства.

В Крыму ушел в отставку глава администрации Керчи Святослав Брусаков. Его критиковали за качество благоустройства и грозили дисциплинарной ответственностью.