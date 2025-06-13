Антон Кольцов станет врио мэра Мариуполя

В Мариуполе сменится руководитель городской администрации. Новым исполняющим обязанности мэра станет Антон Кольцов. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
Он рассказал, что уже представил Кольцова команде. Прежний мэр Олег Моргун переходит на другую должность. Пушилин поблагодарил его за работу, отметив, что Моргун возглавлял администрацию Мариуполя с 2022 года. Пушилин также пожелал Кольцову успехов, и добавил, что в городе еще много предстоит сделать.
Ранее в Мариуполе обнаружили почти 40 нелегальных мигрантов. Правоохранительные органы завели четыре уголовных дела по статье о подделке и обороте документов.
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