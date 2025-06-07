В Мариуполе обнаружили почти 40 нелегальных мигрантов

В Мариуполе обнаружили 39 нелегальных мигрантов среди 215 иностранных граждан в ходе проверки оснований их пребывания на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Правоохранительные органы завели четыре уголовных дела по статье о подделке и обороте документов, а также составили 39 административных протоколов по фактам нарушения иностранным гражданином правил въезда в Российскую Федерацию.

В ведомстве отметили, что силовики во время проверок обнаружили поддельные отрывные части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина, а также штампы пересечения государственной границы страны.

Ранее нижегородских полицейских заподозрили в организации незаконной миграции. Шестерых фигурантов взяли под стражу. Следственный комитет вместе с отделом собственной безопасности МВД и ФСБ продолжают расследование дела.