Антироссийскую резолюцию МАГАТЭ приняли при рекордном количестве воздержавшихся

Ульянов: 46 стран воздержались от антироссийской резолюции МАГАТЭ по Украине

Резолюцию МАГАТЭ по ядерной безопасности на Украине приняли на генеральной конференции с рекордным количеством воздержавшихся. Об этом в соцсети Х написал постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Неплохо. Здравый смысл прокладывает путь вперед», — написал дипломат.

Воздержались 46 стран, в их числе Венгрия и США. За принятие резолюции проголосовало 62 страны, это примерно треть членов МАГАТЭ.

Генеральная конференция МАГАТЭ открылась 15 сентября и продлится до 19 сентября.

Украинская армия продолжает атаковать Запорожскую АЭС. Руководство станции уведомило наблюдателей МАГАТЭ, находящимся на объекте, данные о последнем обстреле, в результате которого разгорелся пожар. Огонь бушевал в 400 метрах от территории топливных складов.