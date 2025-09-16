МАГАТЭ уведомили о пожаре на Запорожской АЭС после обстрела

Руководство Запорожской АЭС передало находящимся на объекте наблюдателям Международного агентства по атомной энергии данные об обстреле со стороны ВСУ. Об этом ТАСС заявил директор станции Юрий Черничук.

Он отметил, что инспекторов МАГАТЭ уведомили об атаке и пожаре, разгоревшемся в 400 метрах от территории топливных складов.

Ранее сотрудников станции атаковал украинский беспилотник. Дрон ударил по ним в районе проведения работ на гидротехнических сооружениях, на расстоянии 350-400 метрах от блоков. Из-за атаки получил повреждения припаркованный рядом автомобиль.

Сотрудникам удалось укрыться от БПЛА, обошлось без пострадавших. Специалисты продолжили работать на объекте, несмотря на провокации со стороны украинских военных. Работники ЗАЭС соблюдают все меры предосторожности для обеспечения безопасности станции.