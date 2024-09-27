Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов сравнил выступление президента Украины Владимира Зеленского с трибуны ООН с «заправским голливудским шоу». Слова дипломата привели в Telegram-канале посольства РФ в Вашингтоне.

Антонов заявил, что Зеленскому сначала дали выступить с трибуны ООН, а потом провели по высоким кабинетам в Вашингтоне. При этом представители администрации США не переставали повторять, что «Украина должна победить».

«Посулили террористическому режиму миллиарды из кармана американского налогоплательщика, а также рекордные объемы оружия и боеприпасов. Заодно анонсировали новые санкции против россиян», — подчеркнул дипломат.

При этом американские политики молчат о том, что главным результатом такой демонстрации лидерства США является дальнейшее затягивание кризиса, гибель солдат и мирных жителей, разрушение гражданской инфраструктуры.

Антонов добавил, что США, поддерживающие украинским нацистов, фактически уже стали стороной конфликта. И политики в Вашингтоне все это делают, чтобы добиться стратегического поражения России.

Посол призвал политиков в США одуматься и осознать, что россиян не сломить бомбами и ракетами. Все террористы и фашисты будут уничтожены, а русские земли — освобождены.

Ранее Антонов заявил, что Москва и Вашингтон не договорятся по контролю за вооружениями из-за продолжающегося украинского конфликта, вторжения ВСУ в курское приграничье и возможного снятия Западом запрета на удары вглубь российской территории.