Аналитик Леонков назвал ожидаемым назначение Белоусова министром обороны | 360°

Власть 13 мая 2024, 13:53 Аналитик Леонков назвал ожидаемым назначение Белоусова министром обороны

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Президент России Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова, который занимал пост первого вице-премьера, на должность министра обороны. Это было ожидаемо, сообщил военный эксперт Алексей Леонков в беседе с RT.

По его словам, современная обстановка требует отлаживания экономического механизма в армии. В этом вопросе Белоусов очень опытный; он известен как человек, который занимается структурированием и оптимизацией.

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Именно налаживание экономических процессов внутри армии поможет ей стать гибким механизмом, который среагирует на любые виды и масштабы угроз, отметил Леонков.