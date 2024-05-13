Аналитик Леонков назвал ожидаемым назначение Белоусова министром обороны | 360°

13 мая 2024, 13:53
Аналитик Леонков назвал ожидаемым назначение Белоусова министром обороны
Президент России Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова, который занимал пост первого вице-премьера, на должность министра обороны. Это было ожидаемо, сообщил военный эксперт Алексей Леонков в беседе с RT.
По его словам, современная обстановка требует отлаживания экономического механизма в армии. В этом вопросе Белоусов очень опытный; он известен как человек, который занимается структурированием и оптимизацией.
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Именно налаживание экономических процессов внутри армии поможет ей стать гибким механизмом, который среагирует на любые виды и масштабы угроз, отметил Леонков.
Армия
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