Амнистия для тяжелобольных заключенных не вошла в планы Кремля
Песков: Кремль не планирует освобождать из тюрем тяжелобольных заключенных
Освобождение тяжелобольных заключенных из тюрем сейчас не входит в планы Кремля. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».
«Нет, в настоящий момент таких планов в Кремле нет», — сказал Песков.
Такой вопрос официальному представителю Кремля задали после того, президент Белоруссии Александр Лукашенко амнистировал более 7,8 тысячи осужденных.
Ранее президент Владимир Путин подписал закон о немедленном освобождении тяжелобольных заключенных после решения суда. До этого постановление могло быть обжаловано в течение 15 суток, поэтому осужденные оставались в тюрьме на этот срок.