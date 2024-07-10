Амнистия для тяжелобольных заключенных не вошла в планы Кремля

Песков: Кремль не планирует освобождать из тюрем тяжелобольных заключенных

Фото: РИА «Новости»

Освобождение тяжелобольных заключенных из тюрем сейчас не входит в планы Кремля. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

«Нет, в настоящий момент таких планов в Кремле нет», — сказал Песков.

Такой вопрос официальному представителю Кремля задали после того, президент Белоруссии Александр Лукашенко амнистировал более 7,8 тысячи осужденных.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон о немедленном освобождении тяжелобольных заключенных после решения суда. До этого постановление могло быть обжаловано в течение 15 суток, поэтому осужденные оставались в тюрьме на этот срок.

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