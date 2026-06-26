Американист Дудаков увидел серьезный раскол между Трампом и евроскептиками

Политолог Малек Дудаков предупреждает в беседе со «Звездой» о серьезном расколе, наметившемся между президентом США Дональдом Трампом и его идеологическими союзниками, в частности европейскими скептиками.

По его мнению, этот процесс уже стал необратимым, и даже возможная победа демократов на выборах 2028 года не сможет восстановить прежний уровень трансатлантического партнерства, поскольку доверие подорвано. Собеседник связывает разочарование европейцев с внутренними конфликтами в администрации Трампа и надвигающимся поражением республиканцев на выборах в Конгресс, которое, по его словам, положит конец политической эпохе действующего президента.

«Я думаю, что поезд ушел. И обратно полностью весь фарш в эту мясорубку провернуть не удастся», — констатировал Дудаков.