Алиханов рассказал о планах получить сертификат на самолет SJ-100 в 2027 году

Получение сертификата на импортозамещенный отечественный самолет SJ-100 запланировано на первый квартал 2027 года. Об этом и других планах Минпромторга рассказал глава ведомства Антон Алиханов, его процитировал ТАСС .

«Superjet налетал уже больше 80% летной программы, и мы планируем завершить летную программу в этом году. <…> В первом квартале следующего года планируем выйти на получение сертификата», — отметил министр.

Опытно-конструкторские работы по ремоторизации парка самолетов SSJ-100 планируется завершить в 2027 году, Минпромторг изыскал на это средства, сообщил Алиханов.

Предложение Минпромторга по финансированию приобретения самолетов российскими авиакомпаниями получило поддержку президента.

Президент России Владимир Путин во время визита в Жуковский в Подмосковье с кресла пилота осмотрел кабину экипажа нового самолета SJ-100.