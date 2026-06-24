Путин с кресла пилота осмотрел кабину экипажа «Суперджета-100»

Президент России Владимир Путин с кресла пилота осмотрел кабину экипажа нового самолета «Суперджет-100». Об этом сообщило РИА «Новости» .

Российский лидер прибыл в подмосковный Жуковский на совещание по развитию авиастроения. Перед тем, как пройти в зал заседаний, он осмотрел на территории АО «ЛИИ имени М. М. Громова» образцы новой отечественной авиатехники.

Путин поднялся на борт SJ-100, прошел в кабину экипажа и занял место пилота.

На совещании президент назвал очень хорошим уровень новых российских самолетов МС-21, SSJ-100 и Ил-114. Он подчеркнул, по многим позициям отечественные образцы превосходят западные аналоги.