Сегодня 15:21 Алексей Смирнов официально вступил в должность губернатора Курской области Фото: РИА «Новости»
Алексей Смирнов, победивший на выборах губернатора Курской области, вступил в должность главы региона. Об этом сообщили в
Telegram-канале правительства региона.
До этого Смирнов занимал пост временно исполняющего обязанности губернатора Курской области.
В марте 2021 года Смирнова назначили первым заместителем главы региона. С августа 2022-го он одновременно был председателем местного правительства. Пятнадцатого мая 2024 года президент Владимир Путин назначил его врио губернатора.
Ранее Путин назначил первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко
главой оргкомитета национального центра «Россия». Новая структура будет способствовать укреплению национальной идентичности страны.
Сегодня 16:15 Назойливая летучая мышь оккупировала квартиру и терроризировала москвичей
Сегодня 16:12 Напавший на школьников в Челябинске подросток планировал убивать на видео
Сегодня 16:06 Жителей двух районов Курской области эвакуируют
Сегодня 16:04 Тротуары на улицах Флерова и Энтузиастов в Дубне отремонтируют осенью
Сегодня 15:59 РЭО опубликовал деловую программу РЭФ-2024
Сегодня 15:55 Лекцию об Александре Невском провели в школе «Лига первых» в Химках
Сетевое издание 360.ru зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Реестровый номер: ЭЛ № ФС 77 - 87272 от 22.04.2024 18+ Учредитель СМИ: акционерное общество «Телеканал 360». Главный редактор Мурыгина Н. А. Адрес электронной почты: info@360.ru, телефон: +7 495 990-98-98 Все права защищены © АО «Телеканал 360» 2024
Любое использование материалов допускается только при соблюдении
Соглашения Правила цитирования материалов «360» Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции. Политика конфиденциальности Политика обработки данных cookie
Все права защищены © АО
«Телеканал 360» 2024
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте