Алексей Смирнов официально вступил в должность губернатора Курской области

Алексей Смирнов, победивший на выборах губернатора Курской области, вступил в должность главы региона. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства региона.

До этого Смирнов занимал пост временно исполняющего обязанности губернатора Курской области.

В марте 2021 года Смирнова назначили первым заместителем главы региона. С августа 2022-го он одновременно был председателем местного правительства. Пятнадцатого мая 2024 года президент Владимир Путин назначил его врио губернатора.

Ранее Путин назначил первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко главой оргкомитета национального центра «Россия». Новая структура будет способствовать укреплению национальной идентичности страны.