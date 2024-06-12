Активы победительницы «Евровидения» от Украины национализировали в Крыму

Крымские активы победительницы «Евровидения» от Украины в 2016 году Сусаны Джамаладиновой (известной как певица Джамала) передали в собственность государству. Об этом РИА «Новости» сообщил глава парламента республики Владимир Константинов.

По его словам, в регионе национализировали движимое и недвижимое имущество артистки, а также два земельных участка и жилое здание в Алуште, которые оформлялись на ее родственников. Константинов отметил, что под национализацию активы Джамалы попали из-за ее враждебной позиции по отношению к России. Певица также спонсировала ВСУ.

Ранее в регионе национализировали квартиру семьи украинского политика и олигарха Виталия Хомутынника, который являлся соратником президента Владимира Зеленского. Жилье находилось в поселке Ливадия. В этом же доме располагалась квартира Зеленского.

Благодаря национализации Крым в 2023 году пополнил свой бюджет на 1,7 миллиарда рублей. В нынешнем году продажа активов принесла в казну порядка 416 миллионов рублей.