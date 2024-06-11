Национализация украинских активов принесла Крыму более двух миллиардов рублей

В Крыму с 2023 года национализировали украинские активы на сумму более 2,1 миллиарда рублей. Эти деньги пополнили региональную казну, сообщил РИА «Новости» председатель Госсовета республики Владимир Константинов.

«В 2023 году продали на сумму 1,7 миллиарда рублей, в этом — более 416 миллионов. Таким образом, общая сумма составляет более 2,1 миллиарда рублей», — уточнил он.

Константинов заявил, что инвентаризацию и оценку имущества для последующей реализации на торгах продолжат. Он назвал такие объекты рентабельными и сообщил о высоком спросе со стороны инвесторов. Спикер крымского парламента анонсировал продажу «хороших активов» и пополнение казны на значительную сумму до конца 2024 года.

Среди национализированного в Крыму имущества оказалась ялтинская квартира жены президента Украины Елены Зеленской. Кроме того, в собственность региона перешли винодельческие предприятия, банковские активы и административные здания.