Аксенов уволил руководителя «Крымэнерго» из-за нарушений

Глава Крыма Сергей Аксенов отстранил от должности руководителя «Крымэнерго» Максима Шклярского. Причиной стали системные нарушения в работе энергопредприятия, сообщил глава региона в своем телеграм-канале .

Как выяснилось, компания взимала плату за выдачу справок, необходимых для подключения инженерных сетей на стройплощадках, хотя в других организациях эта услуга предоставляется бесплатно. Также энергетики требовали деньги за административные действия, которые не являются платными.

Особое возмущение у Аксенова вызвала работа комиссии по неучтенному потреблению электроэнергии. В Феодосии предпринимателю после погашения долга в 13 тысяч рублей выписали штраф на 1,6 миллиона, при этом факта хищения не зафиксировали.

Глава Крыма поручил министру топлива и энергетики разобраться в ситуации: распустить комиссию и передать материалы в прокуратуру. Он также призвал бизнесменов сообщать о фактах вымогательства.

«Информация будет передана в правоохранительные органы для выяснения. В условиях ЧС особенно важно действовать по закону», — подчеркнул Аксенов.

В марте в Дагестане отстранили от должности главу Рутульского района за нарушение антикоррупционного законодательства.