Верховный суд Дагестана отстранил главу Рутульского района

Проверка показала, что глава Рутульского района помимо госслужбы являлся соучредителем коммерческой организации и нарушал некоторые другие запреты, установленные антикоррупционным законодательством, поэтому прокуратура Дагестана потребовала отправить его в отставку в связи с утратой доверия. Собрание депутатов Рутульского района отказало, Ахтынский районный суд — тоже. Апелляция оставила решение в силе.

Тогда прокуратура обратилась в пятый кассационный суд общей юрисдикции, который направил дело на новое апелляционное рассмотрение. Апелляционная инстанция Верховного суда Дагестана удовлетворила иск и постановила досрочно прекратить полномочия главы Рутульского района.

Ранее ушел в отставку заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Сергей Шкляев. Он занимал этот пост с мая 2024 года.