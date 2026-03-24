Верховный суд Дагестана отстранил главу Рутульского района
Прокуратура добилась досрочной отставки главы Рутульского района. Чиновник вел бизнес и нарушал требования антикоррупционного законодательства, сообщила пресс-служба Верховного суда Дагестана.
Проверка показала, что глава Рутульского района помимо госслужбы являлся соучредителем коммерческой организации и нарушал некоторые другие запреты, установленные антикоррупционным законодательством, поэтому прокуратура Дагестана потребовала отправить его в отставку в связи с утратой доверия. Собрание депутатов Рутульского района отказало, Ахтынский районный суд — тоже. Апелляция оставила решение в силе.
Тогда прокуратура обратилась в пятый кассационный суд общей юрисдикции, который направил дело на новое апелляционное рассмотрение. Апелляционная инстанция Верховного суда Дагестана удовлетворила иск и постановила досрочно прекратить полномочия главы Рутульского района.
Ранее ушел в отставку заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Сергей Шкляев. Он занимал этот пост с мая 2024 года.