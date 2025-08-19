Аксенов рассказал о предотвращенных на него покушениях

Глава Крыма рассказал, что в 2024 году предотвратили четыре покушения на него

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в 2024 году на него пытались совершить четыре покушения, однако всех их предотвратили сотрудники ФСБ. в эфире телеканала «Крым 24» чиновник рассказал, что «противник задачу с исполнителей не снял».

«На меня только в прошлом году, спасибо коллегам из ФСБ, было предотвращено четыре покушения», — признался он.

Отметим, что еще в мае 2024 года Аксенов уже рассказывал о четырех подобных покушениях, также в эфире телеканала «Крым 24».

Тогда же глава региона высоко оценил усилия по обеспечению безопасности, заверив, что совершавших теракты в на полуострове, задержали, а в в Кировском районе подорвался злоумышленник, планировавший заложить взрывчатку под поезд.