Аксенов рассказал о четырех покушениях на свою жизнь

Глава Крыма Аксенов сообщил, что в 2024 году предотвратили 4 покушения на него

С начала 2024 года на главу Крыма Сергея Аксенова четырежды пытались совершить покушение. Он заявил, что силовики предотвратили все нападения.

«На меня только за последний год было четыре покушения раскрыто. Все были задержаны», — сказал чиновник в эфире телеканала «Крым 24».

Глава региона высоко оценил усилия по обеспечению безопасности. По словам Аксенова, всех, кто совершал теракты в Крыму, задержали. Он рассказал о последнем случае — в Кировском районе подорвался злоумышленник, планировавший заложить взрывчатку под поезд.

Аксенов заявил, что бойцы прикрыли Крымский мост с земли, воздуха и воды. По его словам, с точки зрения работы ПВО группировки в Крыму достаточно для выполнения любых задач.

ФСБ неоднократно предотвращала покушения на крымских чиновников. В мае 2023 года стало известно о поимке агентов украинской разведки, которые готовили нападение на Аксенова и председателя Госсовета Крыма Владимира Константинова. У злоумышленников изъяли пять самодельных бомб, приборы для связи и слежки.