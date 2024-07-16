Аксенов объявил о смене представителей Крыма в Совете Федерации

Шахматист Карякин и герой СВО Нимченко стали кандидатами в Совфед от Крыма

Кандидатами на посты сенаторов в Совете Федерации от правительства и Госсовета Крыма стали Герой России и участник специальной военной операции Юрий Нимченко и гроссмейстер Сергей Карякин. Они сменят на этих постах Ольгу Ковитиди и Сергея Цекова. Об этом в Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Он подчеркнул, что Юрий Нимченко в верхней палате российского парламента представит правительство Крыма.

«Юрий Петрович — участник специальной военной операции, военнослужащий 126-й отдельной гвардейской бригады береговой обороны 22-го армейского корпуса береговых войск Черноморского флота, человек с правильной жизненной позицией и необходимыми качествами характера», — написал Аксенов.

Гроссмейстер Карякин станет представителем Госсовета. Его Аксенов назвал настоящим патриотом, который на деле доказал стойкость своих воззрений, а также отметил его вклад в воспитание молодежи.

«Как подчеркнул наш президент, настоящая элита — это все, кто служит России, труженики и воины, надежные, проверенные, делом доказавшие свою преданность, достойные люди», — добавил глава Крыма.

Аксенов поблагодарил Ковитиди и Цекова за многолетнюю работу в верхней палате парламента и отметил их вклад в развитие республики, а также помощь в решении проблем жителей в самые сложные для региона моменты.

Окончательное решение о назначении сенаторов принимает президент России.

Уход с поста сенатора пока подтвердил только Сергей Цеков.В комментарии RTVI он отметил, что выставит свою кандидатуру в Госсовет Крыма. Ольга Ковитиди пока не заявляла о том, куда она собирается уйти.

Одним из последних заявлений Ковитиди стало ее осуждение мужчин, которые уделяют внимание своему внешнему виду, занимаясь в спортзалах и посещая салоны красоты. По мнению сенатора, задача мужчин — зарабатывать деньги, а не любоваться собой.