Кормилец должен работать. Почему Ковитиди осудила посещающих спортзал мужчин

Депутат Журова в ответ сенатору Ковитиди: мужчины в спортзал ходят для здоровья

Bernd Weissbrod/dpa
Фото: Bernd Weissbrod/dpa/Global Look Press

Недавнее заявление сенатора от Крыма Ольги Ковитиди о мужчинах, салонах красоты и спортзалах вызвало волну обсуждения в Сети. Многие трактовали слова политика по-своему — мол, следящие за собой представители сильного пола якобы не соответствуют традиционным российским ценностям. Мужчины должны работать, приносить домой деньги, а не смотреть в спорзалах на красоту своего тела, заявила Ковитиди и добавила, что в салонах красоты их стало больше, чем женщин. Что именно сказала сенатор, как отреагировала общественность и важны ли физические занятия для здоровья нации — в материале 360.ru.

Мужчин раскритиковали

Сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди в День семьи, любви и верности в эфире радио Sputnik заявила, что воспитание традиционных ценностей начинается в семье, где у каждого — своя роль.

«Мы все должны вспомнить, что женщина — она берегиня, она мать. <…> Мужчина должен работать, приносить деньги в семью. Он должен вспомнить, что он прежде всего кормилец», — сказала в эфире Ковитиди.

По словам сенатора, в обществе девочек воспитывают как принцесс, избавляя от домашних обязанностей, а нынешние мужчины слишком много внимания уделяют своей внешности.

«Они в спортивных залах, они смотрят на красоту своего тела <…> У нас сегодня мужчин в салонах красоты, наверное, больше, чем женщин», — посетовала Ковитиди.

Реакция СМИ

В СМИ слова сенатора интерпретировали так, будто она против спортивных и ухоженных мужчин. «Фонтанка» написала, что Ковитиди «осудила мужчин, которые ходят в спортзалы». Life вынес в заголовок, что сенатор «раскритиковала нарциссичных мужчин в спортзалах и салонах красоты», якобы мужчина «должен работать и обеспечивать свою семью, а не торчать в спортзале часами». О критике спортивных представителей сильного пола сообщили и «Ведомости».

Многие депутаты, политики и общественные деятели не преминули осудить Ковитиди за ее позицию. Член думского комитета по физкультуре и спорту Рима Баталова заявила, что каждый должен следить за своим здоровьем и спросила, приятно ли смотреть на мужчин, которые в будущем будут ходить с «животами».

За Ковитиди заступились

В защиту коллеги выступил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Он заявил, что Ковитиди «не против спорта, здорового образа жизни и всего, что с этим связано».

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова в интервью 360.ru подчеркнула, что мужчины и женщины ходят в спортзал для здоровья.

«Мужчины ходят в спортзал только для красоты тела? Мне казалось, что они для здоровья ходят, и женщины для этого же ходят. Чтобы не болела спина, надо подкачивать мышцы спины, накачивать пресс», — поделилась спортсменка.

Журова отметила, что не все могут заниматься дома, к тому же в спортзале много дополнительных функций — бассейн, групповые занятия, йога.

«Это сила. Я бы хотела, чтобы мужчины, которые меня окружают, были подкачанные и спортивные, это всегда приятно», — отметила депутат.

Спортзал для счастья и здоровья?

Насколько важен спорт для жизни, напомнил врач ЛФК и спортивной медицины Андрей Панов. Он рассказал 360.ru, какие риски существуют у мужчин при малоподвижном образе жизни.

«Если мы говорим про современного мужчину, который ведет малоподвижный образ жизни, в положении сидя в машине, в офисе, то он сталкивается с огромным риском развития различных заболеваний мочеполовой системы», — отметил эксперт.

Возникают застойные явления в органах малого таза, это может в дальнейшем привести к развитию простатита, аденомы простаты и другим заболеваниям. Это крайне неблагоприятно скажется на его репродуктивной функции в будущем, пояснил Панов.

Очень важно присутствие в жизни человека спорта, физической активности даже в небольших количествах. Под воздействием нагрузки в организме вырабатывается гормон дофамин, который снижает уровень тревожности и стресса. Его еще называют гормоном счастья.

Если человек целыми днями сидит в офисе, постоянно стрессует, нервничает, безусловно это скажется и на иммунитете, на его психоэмоциональном статусе. Занятия в зале снижают уровень адреналина и кортизола, которые являются негативными гормонами, и увеличивают уровень дофамина. Что приводит к хорошему настроению, стрессоустойчивости и активной жизненной позиции человека

Андрей Панов

Oliver Dietze/dpa
Фото: Oliver Dietze/dpa/Global Look Press

По словам собеседника 360.ru, спортом надо заниматься и для поддержания опорно-двигательной системы. Врач отметил, что без движения начинают развиваться различные заболевания, которые с возрастом прогрессируют и могут в итоге привести к негативным последствиям.

«Пациентам мы назначаем лечебную физкультуру, физические упражнения в зале не ради того, чтобы пациент сделал из себя культуриста или какого-нибудь качка, но ради именно улучшения кровообращения, микроциркуляции, питания связок, соединительной ткани, хрящей, что остановит прогрессирование этих проблем», — рассказал Панов.

Улучшение внешнего дыхания тоже связано с физическими нагрузками. Душный офис, загазованный город, вредные привычки — все это негативно сказывается на функции легких, а аэробные нагрузки способствуют улучшению работы легочной системы.

Кровь насыщается кислородом, мышцы органов насыщаются кислородом — это приводит к улучшению общего самочувствия общего функционального состояния.

Андрей Панов

врач ЛФК и спортивной медицины

Что касается репродуктивной функции, то многие урологи рекомендуют упражнения для органов малого таза для профилактики развития хронических заболеваний мочеполовой системы.

Кормилец должен работать. Почему Ковитиди осудила посещающих спортзал мужчин

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