Кормилец должен работать. Почему Ковитиди осудила посещающих спортзал мужчин

Недавнее заявление сенатора от Крыма Ольги Ковитиди о мужчинах, салонах красоты и спортзалах вызвало волну обсуждения в Сети. Многие трактовали слова политика по-своему — мол, следящие за собой представители сильного пола якобы не соответствуют традиционным российским ценностям. Мужчины должны работать, приносить домой деньги, а не смотреть в спорзалах на красоту своего тела, заявила Ковитиди и добавила, что в салонах красоты их стало больше, чем женщин. Что именно сказала сенатор, как отреагировала общественность и важны ли физические занятия для здоровья нации — в материале 360.ru.

Мужчин раскритиковали

Сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди в День семьи, любви и верности в эфире радио Sputnik заявила, что воспитание традиционных ценностей начинается в семье, где у каждого — своя роль.

«Мы все должны вспомнить, что женщина — она берегиня, она мать. <…> Мужчина должен работать, приносить деньги в семью. Он должен вспомнить, что он прежде всего кормилец», — сказала в эфире Ковитиди.

По словам сенатора, в обществе девочек воспитывают как принцесс, избавляя от домашних обязанностей, а нынешние мужчины слишком много внимания уделяют своей внешности.

«Они в спортивных залах, они смотрят на красоту своего тела <…> У нас сегодня мужчин в салонах красоты, наверное, больше, чем женщин», — посетовала Ковитиди.

Реакция СМИ

В СМИ слова сенатора интерпретировали так, будто она против спортивных и ухоженных мужчин. «Фонтанка» написала, что Ковитиди «осудила мужчин, которые ходят в спортзалы». Life вынес в заголовок, что сенатор «раскритиковала нарциссичных мужчин в спортзалах и салонах красоты», якобы мужчина «должен работать и обеспечивать свою семью, а не торчать в спортзале часами». О критике спортивных представителей сильного пола сообщили и «Ведомости».

Многие депутаты, политики и общественные деятели не преминули осудить Ковитиди за ее позицию. Член думского комитета по физкультуре и спорту Рима Баталова заявила, что каждый должен следить за своим здоровьем и спросила, приятно ли смотреть на мужчин, которые в будущем будут ходить с «животами».

За Ковитиди заступились

В защиту коллеги выступил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Он заявил, что Ковитиди «не против спорта, здорового образа жизни и всего, что с этим связано».

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова в интервью 360.ru подчеркнула, что мужчины и женщины ходят в спортзал для здоровья.

«Мужчины ходят в спортзал только для красоты тела? Мне казалось, что они для здоровья ходят, и женщины для этого же ходят. Чтобы не болела спина, надо подкачивать мышцы спины, накачивать пресс», — поделилась спортсменка.

Журова отметила, что не все могут заниматься дома, к тому же в спортзале много дополнительных функций — бассейн, групповые занятия, йога.

«Это сила. Я бы хотела, чтобы мужчины, которые меня окружают, были подкачанные и спортивные, это всегда приятно», — отметила депутат.

Спортзал для счастья и здоровья?

Насколько важен спорт для жизни, напомнил врач ЛФК и спортивной медицины Андрей Панов. Он рассказал 360.ru, какие риски существуют у мужчин при малоподвижном образе жизни.

«Если мы говорим про современного мужчину, который ведет малоподвижный образ жизни, в положении сидя в машине, в офисе, то он сталкивается с огромным риском развития различных заболеваний мочеполовой системы», — отметил эксперт.

Возникают застойные явления в органах малого таза, это может в дальнейшем привести к развитию простатита, аденомы простаты и другим заболеваниям. Это крайне неблагоприятно скажется на его репродуктивной функции в будущем, пояснил Панов.

Очень важно присутствие в жизни человека спорта, физической активности даже в небольших количествах. Под воздействием нагрузки в организме вырабатывается гормон дофамин, который снижает уровень тревожности и стресса. Его еще называют гормоном счастья.