Аксенов объяснил, когда нормализуется ситуация с топливом в Крыму

С 31 мая в Крыму вводят временные ограничения на продажу бензина

Правила продажи автомобильного топлива временно изменятся в Крыму с 31 мая. О деталях нововведений рассказал в телеграм-канале глава региона Сергей Аксенов.

Теперь популярный бензин марки АИ-95 будут в первую очередь отдавать машинам скорой помощи, общественному транспорту и коммунальным службам. Обычные водители смогут купить 95-й без ограничений по объему, но только по специальным талонам.

На крупных местных сетях АЗС, таких как «АТАН» и «ТЭС» без этих талонов заправиться 95-м бензином вообще не получится.

Еще строже крымские власти будут регулировать продажу бензина марки АИ-92. С воскресенья, 31 мая, все заправки будут реализовывать такое топливо только из расчета не более 20 литров на одну машину. Набирать бензин в канистры на АЗС временно запретили.

Крымские власти попросили жителей и туристов «сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации».

По прогнозам чиновников, все ограничительные меры временные. Поставки топлива на полуостров Крым должны полностью наладиться в течение ближайших 30 дней.

В Севастополе продажу топлива на некоторых заправках ограничили 22 мая. Губернатор Развожаев призывал жителей города «отнестись к ситуации с пониманием» и «не создавать искусственный ажиотаж».