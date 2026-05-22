В Севастополе временно ограничили продажу топлива на АЗС

В Севастополе на заправках сети ТЭС временно будут отпускать не более 20 литров на автомобиль. Об этом сообщил в «Максе» губернатор Михаил Развожаев.

При этом залить топливо можно будет не только в бак, но и в канистру. Глава региона также отметил, что на ряде заправок данной сети имеется 92-й бензин, а поступление топлива марки АИ-95, а также дизеля власти ожидают к вечеру.

На заправках сети АТАН доступен как бензин марок АИ-92 и АИ-95, так и дизель, но не на всех автозаправочных пунктах.

«Прошу всех отнестись к ситуации с пониманием и, что особенно важно, не создавать искусственный ажиотаж», — призвал Развожаев.

Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил, что внутренний рынок топлива планируется стабилизировать до конца года. Соглашения об этом с нефтяными компаниями пока не подписали, но прорабатывают. Отвечают за это Министерство энергетики и Федеральная антимонопольная служба.