Аксенов и Развожаев возглавили региональную группу «Единой России» на выборах

Глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев возглавили региональную группу № 49 партии «Единая Россия» на предстоящих выборах депутатов Государственной думы. Решение озвучили на съезде партии, написал ТАСС .

Список кандидатов зачитал секретарь генерального совета «Единой России» Владимир Якушев.

Помимо Аксенова и Развожаева, в региональную группу вошли Михаил Шеремет, Антон Старостин, Дмитрий Белик, Дарья Кривопалова, Оксана Доброрез, Александр Комбаров, Андрей Коситченков и Константин Бахарев.

Президент России Владимир Путин на съезде партии «Единая Россия» заявил, что предстоящие выборы в стране пройдут в установленные законом сроки. Он выразил уверенность, что предстоящая избирательная кампания будет открытой и честной и подчеркнул, что доверие граждан к демократическим институтам является важным условием устойчивости политической системы.