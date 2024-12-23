Аккаунт главы Перми взломали и выложили пикантную информацию

В аккаунте главы Перми Эдуарда Соснина выложили пикантную информацию. Об этом написал Telegram-канал Mash .

«Месседж вечера уже потерли, но интернет (и мы) помнит все», — подписали скриншот авторы канала.

Соснин позже сообщил в своем Telegram-канале, что его аккаунт взломали. Глава Перми отметил, что принимает меры для восстановления безопасности. Он посоветовал горожанам ориентироваться на его официальную страницу в социальной сети «ВКонтакте».

В начале декабря хакеры-повстанцы взломали ТВ-пакет «Триолан» на Украине и показали скандальное видео о детях олигархов, которые сбежали от мобилизации за границу, где ведут разгульный образ жизни.