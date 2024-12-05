Хакеры-повстанцы взломали украинское ТВ и показали скандальный ролик

На украинском телевидении показали видео о детях олигархов, которые уехали от мобилизации за границу и ведут расточительный образ жизни. Ролик запустили хакеры, взломавшие ТВ-пакет «Триолан», сообщило издание «Страна.ua» .

Вместо украинских телеканалов оператор цифровой сети и кабельного телевидения некоторое время транслировал сюжет о «золотой молодежи» за границей. На кадрах женщина заявила, что уехавшие под видом беженцев богатые украинцы развлекались, ездили на дорогих машинах по дорогам Европы, гуляли по Лондону и Куршевелю, пока их земляки гибли на родине.

Предыдущий крупный взлом произошел на Украине в феврале. Хакеры пустили в эфире телеканала «Прямой» бегущую строку с пророссийскими и антиамериканскими лозунгами, а на сайтах и страницах в соцсетях изданий «Телеграф», «Апостроф» и «Лига» — информацию о разгроме украинских войск в Авдеевке.