Айшат Кадырова подала в отставку с поста зампредседателя правительства Чечни
Старшая дочь Рамзана Кадырова — Айшат — подала в отставку с поста зампредседателя правительства Чечни. Об этом она сообщила в соцсетях.
Должность Кадырова занимала с октября 2023 года, а до этого работала первым замминистра и министром культуры Чечни.
«Я думаю, что эта работа больше подходит для сильного мужчины», — объяснила она свое решение.
Сама Кадырова после отставки планирует заняться бизнесом, в частности, развивать дальше модный дом Firdaws.
В апреле прошлого года сын главы Чечни Ахмат Кадыров — младший занял пост министра по физической культуре и спорту.
А в июне новым министром транспорта, связи и цифрового развития республики стал племянник главы региона Адам Черхигов.