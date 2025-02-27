Айшат Кадырова подала в отставку с поста зампредседателя правительства Чечни

Старшая дочь Рамзана Кадырова — Айшат — подала в отставку с поста зампредседателя правительства Чечни. Об этом она сообщила в соцсетях.

Должность Кадырова занимала с октября 2023 года, а до этого работала первым замминистра и министром культуры Чечни.

«Я думаю, что эта работа больше подходит для сильного мужчины», — объяснила она свое решение.

Сама Кадырова после отставки планирует заняться бизнесом, в частности, развивать дальше модный дом Firdaws.

В апреле прошлого года сын главы Чечни Ахмат Кадыров — младший занял пост министра по физической культуре и спорту.

А в июне новым министром транспорта, связи и цифрового развития республики стал племянник главы региона Адам Черхигов.