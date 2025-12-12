Мединский рассказал об опыте общения с «агрессивным инопланетянином» из Киева

Помощник президента Владимир Мединский поделился неудачным опытом общения с одним из руководителей Украины. Он назвал чиновника «агрессивным инопланетянином», сообщило РИА «Новости» .

Мединский высказал свое мнение во время участия в форуме «Вместе победим» на площадке Национального центра «Россия».

«У меня был опыт общения с одним всенародно печально известным их руководителем — с которым вообще невозможно разговаривать. Вот совсем. Агрессивный инопланетянин. Вот так», — заявил помощник президента.

Ранее Мединский отметил, что сутью нынешней власти на Украине заключается в выкорчевывании всего, что связывает ее с Россией — языка, общего прошлого, памяти, живописи, музыки, литературы. Чтобы поддерживать население в военной истерии, на Украине включили режим ультрапиара, подчеркнул политик.