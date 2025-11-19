Мединский: Киев выкорчевывает все, что связывает Россию и Украину

Суть нынешней власти на Украине заключается в выкорчевывании всего, что связывает ее с Россией. Об этом в статье для kp.ru заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.

«В выкорчевывании всего, что связывает, — языка, запрете на общее прошлое, памяти, живописи, музыки, литературы. В этом суть нынешней власти в Киеве», — написал он.

Новой украинской идеей стало «тотальное вранье», в том числе о якобы похищении десятков тысяч украинских детей и об инциденте в Буче.

«Чтобы поддерживать население в военной истерии, на Украине включили режим ультрапиара. Тотальное вранье стало „новой украинской идеей“», — подчеркнул помощник главы государства.

Мединский добавил, что Россия недооценила эффективность украинской пропаганды, народ подвергли тотальной психологической обработке.

«Маски сброшены, мы живем в другой реальности, которую следует признать. Мы недооценили эффективность геббельсовского накала украинской пропаганды», — заключил он.

