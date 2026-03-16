«Аэрофлоту» разрешили нарастить долю в крупнейшем поставщике еды для пассажиров

Президент Владимир Путин разрешил «Аэрофлоту» увеличить долю в крупнейшем поставщике еды для пассажиров «Аэромар». Документ опубликовали на сайте правовой информации .

Перевозчик получил право купить еще 4900 акций компании, принадлежащей Truffle 2 GmbH. Гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский заявил о планах полностью выкупить юридическое лицо, а авиакомпания Lufthansa — продать долю в российском бизнесе.

Компания «Аэромар», основанная в 1989 году, стала вторым после «Макдоналдс» советско-американским предприятием на территории СССР. Базировалась она в аэропорту Шереметьево. В 1996 году американская сторона продала свою долю крупнейшему немецкому перевозчику.

Ранее в Росавиации сообщили, что «Аэрофлот» не планирует переносить рейсы из Шереметьева в Домодедово даже после покупки первым аэропортом второго.